Cambiaso, il post social dopo le voci di mercato

Andreaè al centro delle voci di mercato, con ilfortemente interessato all’esterno della Juventus. Tuttavia, il giocatore sembra non farsi distrarre dai rumors: nelle sue ultime stories su Instagram ha condiviso immagini dall’allenamento odierno, dimostrando grande professionalità e focus. Cambiaso appare pienamente concentrato sul prossimo impegno di campionato, che vedrà la Juventus affrontare il Milan. La sua stagione, finora straordinaria, lo ha reso un punto fermo della squadra e un obiettivo per i top club europei, ma per ora il suo pensiero resta rivolto al campo e alla maglia bianconera.