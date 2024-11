Italy 1-2 France| Cambiaso



Nel match tra, è stato Andreaa rispondere al vantaggio dei Bleus, riportando gli Azzurri in partita con un gol di grande qualità. Il gol, che ha portato il punteggio sull'1-2, è nato da un’azione insistita e ben orchestrata dalla squadra di Luciano Spalletti.Tutto è partito da una palla filtrante verso Federico Dimarco, che ha ricevuto sulla fascia sinistra. Il terzino dell’Inter ha visto l'inserimento di Cambiaso e gli ha servito un cross perfetto. L’esterno basso della Juventus, ben posizionato, ha controllato la palla e, senza pensarci troppo, ha calciato al volo con grande precisione, superando il portiere francese Maignan. È il secondo gol in nazionale per Cambiaso, che dimostra così il suo grande valore anche in fase offensiva, consolidando ulteriormente la sua crescita sotto la guida di Spalletti.