Arriva anche l'esordio di Andrea Cambiaso all'Europeo. Prima presenza in assoluto per il giocatore bianconero. L'ex Genoa e Bologna ha preso il posto di Federico Chiesa, che nel corso del secondo tempo era calato di rendimento anche a causa di un colpo al gluteo che lo ha poi condizionato per i restanti minuti di gara. Cambiaso si è andato a posizionare proprio nel ruolo dell'ex Fiorentina, che ha disputato comunque una buona gara. Cambiaso già a Bologna era stato impiegato come ala d'attacco, mentre nell'ultima stagione Massimiliano Allegri lo ha schierato tendenzialmente come esterno di centrocampo.