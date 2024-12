Cambiaso e il paragone con Zanetti

"Mi aspetto di più da giocatori come Cambiaso, che è una certezza per prestazioni e scelte in campo. Ma in situazioni delicate, come nell’ultimo minuto, non deve fare quella giocata", il commento di Paolo Di Canio a Sky Calcio Club dopo l'errore di Cambiaso nel finale di Lecce-Juventus. "In quel momento devi prendere un fallo laterale, un angolo, andare sulla bandierina. Devi gestire meglio la situazione. Ha fatto due retropassaggi scellerati a tre metri dal portiere con l’uomo attaccato. Non è stata una partita impeccabile", aggiunge l'ex attaccante.Di Canio poi fa un paragone, confrontando Cambiaso all'ex capitano dell'Inter, Javier Zanetti: "Per me Cambiaso è il mini-Zanetti della Juve: affidabile, fisico, duttile, sempre a disposizione della squadra."