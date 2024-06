Andrea Cambiaso, esterno della Juventus e dell'Italia, ha rilasciato delle dichiarazioni nel post gara di Spagna-Italia, match terminato 1-0 a favore degli iberici. Di seguito le dichiarazioni del giocatore.- "Mi ha chiesto di aiutare la squadra nel palleggio, rimanendo più largo. Forse non sono riuscito a farlo nella maniera giusta però va bene. Dobbiamo rimanere tranquilli, può cambiare tutto in un attimo"- "Ci è sembrato che andassero a un ritmo più elevato, è stato decisivo in questa partita. Loro sono stati più svegli e hanno vinto la partita".Può cambiare tutto, dobbiamo recuperare energie e fare una buona partita con la Croazia