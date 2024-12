I cambi di Thiago Motta in Lecce-Juventus

A far discutere, oltre il risultato di 1-1, sono state le sostituzioni dellache ha tolto Gatti, Conceicao e Yildiz mettendo Rouhi, Mbangula e Pugno.Il Corriere dello Sport commenta così le scelte dell'alleantore: "Thiago Motta ci ha messo del suo con sostituzioni al di là del comprensibile. Doveva difendere il vantaggio e ha tolto i calciatori più abili nel possesso palla come Yildiz e Conceiçao. Fa parte della sua visione del football, visione che – va detto – non è chiarissima. Tranne a chi ha cieca fiducia in lui. A suo discapito vanno elencati un po’ di alibi. Su tutti gli infortunati, alcuni traumatici ma altri misteriosi: Milik, Bremer, Douglas Luiz, Vlahovic, Cabal, Nico Gonzalez, Savona, Adzic, McKennie. Nove".