Calendario Juventus, Champions e big match di Serie A

Vi era mancata la, vero? Bene, perché ci sarà da divertirsi. Ma anche da sudare, sia letteralmente sul campo (e questo ci riguarda solo in maniera indiretta), sia più metaforicamente nell'incastrare tutti gli impegni in un calendario decisamente fitto di impegni, che metterà lanelle condizioni di dover preparare partite europee di grande fascino a pochi giorni di distanza da veri e propri big match di campionato. Eh sì, perché nella sostanza solo la trasferta di Lipsia del 2 ottobre e la gara casalinga contro il super Manchester City di Pep Guardiola saranno in mezzo a due sfide italiane contro avversarie abbordabili - almeno sulla carta - ovvero rispettivamente Genoa e Cagliari nel primo caso e Bologna e Venezia nel secondo.Il resto del calendario, invece, parla di una serie di incroci "per cuori forti". Tanto per cominciare, l'esordio in Champions contro il PSV Eindhoven precede di pochi giorni il ritorno all'Allianz Stadium di Antonio Conte con il suo, mentre prima di Juventus-Stoccarda i bianconeri ospiteranno in casa lae dopo andranno a San Siro, per il derby d'Italia contro l'che potrebbe già valere tantissimo. Ancora, dopo la trasferta francese a Lille (il 5 novembre) ecco il derby della Mole con il, mentre dopo la pausa nazionali di novembre il week-end di-Juventus precede l'ostica trasferta a Birmingham sul campo dell'Aston Villa.Il "bello", poi, arriverà a gennaio, quando in poche settimane la squadra di Thiago Motta si troverà ad affrontare il Torino all'Olimpico e poi, nell'ordine,. Senza dimenticare la, con gli ottavi in programma il 4 o il 18 dicembre, e lacon il nuovo format a quattro team, che con tutta probabilità porterà allo slittamento del match contro l'dell'Epifania. Insomma, impossibile distrarsi…





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui