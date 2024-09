Serata da dimenticare per. L'ex difensore della- che in bianconero non ha mai esordito disputando solamente il ritiro estivo nell'estate del 2018 - è stato espulso nel corso del derby emiliano di Serie B tra Cesena e Modena. L'ex difensore di Atalanta e Milan è stato espulso al 65', sul risultato di 2-2, a causa di un intervento molto pericoloso ai danni di Berti. Morale della favola, una serata da dimenticare per il centrale bergamasco, ripartito quest'anno dalla Serie B dopo una serie incredibile di problemi fisici che - dopo un avvio di carriera davvero promettente - l'hanno allontanato dai piani alti del nostro calcio.