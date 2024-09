Il, che prevedeva una detassazione del 50% per i lavoratori che trasferivano la propria residenza in Italia, potrebbe tornare nel mondo dello sport, in particolare nel calcio. Questa norma, in vigore tra il 2020 e il 2023, aveva permesso ai club italiani di ingaggiare giocatori stranieri offrendo stipendi netti più competitivi. Tuttavia, il governo Meloni ha eliminato questa agevolazione per gli sportivi con contratti oltre il milione di euro, lasciandola solo a chi ne beneficiava già.Ora, come racconta Calcio e Finanza, Forza Italia propone di prorogare il Decreto fino al 2027 tramite un emendamento al Decreto Omnibus. Questo permetterebbe agli sportivi, che rispettano le condizioni di residenza fiscale, di usufruire nuovamente di tali vantaggi fiscali. La proposta punta a favorire i lavoratori impatriati e gli sportivi, incentivando il trasferimento della residenza in Italia.