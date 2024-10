In un'intervista al Kölner Stadt-Anzeiger, il direttore sportivo del Bayer Leverkusen,, ha chiarito la situazione di, escludendo una cessione del difensore tedesco nel mercato di gennaio: "Non abbiamo intenzione di vendere Jona in inverno". Tah, il cui contratto scadrà nel 2025, è stato accostato anche alla, ma il club tedesco sembra intenzionato a mantenere il giocatore almeno fino alla fine della stagione.Rolfes ha inoltre ribadito la volontà del Bayer di provare a trovare un accordo per il rinnovo del contratto: "Nel calcio ci possono sempre essere novità. Al momento la situazione è questa, ma non abbiamo mai escluso nulla. La porta non è chiusa", lasciando intendere che un'estensione del contratto resta possibile.