Sulle colonne de Il Corriere dello Sport,dice la sua sul calciomercato della: "Trentotto milioni per(con articolazione da bilancio) e 7 per il prestito secco didopo, altro junior,. Sempre, sia chiaro, in attesa di Koopmeiners, 59 milioni, e eventualmente di Sancho, legato alla partenza di Chiesa. Giuntoli sta cambiando faccia alla Juve. Del resto era lui il secondo - Allegri il primo - a ritenere che la squadra della scorsa stagione non fosse da primi due posti. Accontentato Motta, evitato qualsiasi confronto con il passato: stavolta il mercato è stato fatto eccome, la proprietà l’ha autorizzato fornendo risorse inattese. La costruzione porta a una conclusione: la Juve vuol tornare a vincere in fretta. Nico, Douglas Luiz e Koopmeiners appartengono infatti alla Last Gen, Thuram e Conceição non sono certo alle prime armi. Resta da vedere se i soli tre big di Max -- fossero peggiori dei nuovi. Lo dirà il campo".