Oggi, dalla conferenza di Douglas Luiz, è emerso un segnale importante per il mercato della Juventus. L'assenza di Giuntoli e Pompilio, i dirigenti bianconeri sono concentrati sulla svolta del mercato sia in entrata che in uscita, con Jean-Clair Todibo al centro delle priorità. La Juventus ha fatto una prima offerta al Nizza di 35 milioni, basata su un prestito con obbligo di riscatto, scattante con la qualificazione in Champions League e il raggiungimento del 65% di presenze di Todibo. Questa offerta è stata rifiutata. La Juventus presenterà presto una nuova proposta, cercando di ridurre il requisito delle presenze per facilitare l'accordo.