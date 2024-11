Ilè disposto a cedere Davida gennaio, come riportato da Calciomercato.com. Tuttavia, non lo farà a un prezzo di saldo, poiché il difensore resta un giocatore chiave per il club di Rotterdam. Grazie ai buoni rapporti tra Hancko e il Feyenoord, è stato raggiunto un accordo informale: in caso di offerta da un top club, si aprirebbero le porte alla negoziazione. Per la Juventus, questa rappresenta una buona opportunità, anche se il principale ostacolo rimane la valutazione del giocatore, che si aggira tra i 25 e i 30 milioni di euro.