Su Tuttosport si parla anche del calciomercato della, con il club che ha come obiettivo principale l'acquisto di un difensore centrale per rinforzare un reparto che necessita di migliorie. In cima alla lista dei desideri c'è David, difensore slovacco del Feyenoord, valutato 35 milioni di euro. Una cifra considerata troppo alta dalla Juventus, che sta valutando l'inserimento nell'affare di Facundo Gonzalez, per cui gli olandesi hanno un obbligo di riscatto a 6 milioni. Questo importo potrebbe essere sottratto dal prezzo di Hancko, con l'operazione che potrebbe concretizzarsi con un prestito con obbligo di riscatto.