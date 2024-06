Sarà unadalla faccia rinnovata quella di cui disporrà il prossimo nuovo allenatore, Thiago Motta. Salutato Allegri, l'ex tecnico del Bologna dovrà riportare i suoi a vincere in Italia e in Europa, sfruttando anche il lavoro del ds Giuntoli che si sta già muovendo sul mercato.- Il reparto che necessita di un maggiore restyling è sicuramente quello di centrocampo: si punta a costruirne uno nuovo che sappia coniugare solidità e qualità. Tanto passa dal rinnovo di contratto di Rabiot. Dovesse il francese scegliere di andare altrove, la Juve si ritroverebbe a dover comprare almeno due giocatori in quel ruolo. La pista preferita resta quella di Koopmeiners ma nelle ultime ore è spuntata anche un'alternativa 'italiana'.- Sul taccuino di Giuntoli ci sarebbe infatti anche Mateo Guendouzi. Il centrocampista conosce già la Serie A, è stato riscattato dalla Lazio per 18 milioni di euro dal Marsiglia ma, a causa del rapporto ostico con Tudor, è di nuovo cedibile. Per una cifra intorno ai trenta milioni di euro, i bianconeri potrebbero portare a Torino l'ex Arsenal che bene ha fatto in questa stagione romana.