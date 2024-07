Lae lahanno discusso di mercato il 30 luglio, come riportato da 'La Nazione'. Le conversazioni si sono concentrate su Weston, centrocampista americano che la Juventus considera cedibile, e Nico, attaccante argentino della Fiorentina. La Juventus avrebbe fatto un primo sondaggio per Gonzalez, chiedendo informazioni sul giocatore. Il suo nome potrebbe diventare un'opzione concreta per i bianconeri se non riuscissero a ingaggiare Karim Adeyemi, per il quale è già stata presentata una prima offerta ufficiale.