Cosa ci si può attendere realisticamente dal mercato dellaalla luce della - notoriamente non rosea - situazione di bilancio? Tuttosport ne ha parlato con Fabrizio, professore ordinario di Economia aziendale all'Università di Torino.- "Non si può sostenere che sia necessario, ma certamente nella programmazione Giuntoli dovrà prendere in considerazione la cessione di almeno un elemento che pesi molto a conto economico, per ridurre appunto ammortamenti e ingaggi. In questo novero rientrano giocatori come Vlahovic, Chiesa e Bremer, ma anche altri forse meno strategici per il futuro come Szczesny, Kean, Milik, Kostic e McKennie, senza dimenticare Arthur".