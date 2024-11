Mancano poco più di quaranta giorni all'apertura della sessione invernale di calciomercato. Il direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli è già al lavoro sotto traccia per regalare al proprio tecnico Thiago Motta una rosa di livello e rinforzata dove ci sono lacune. Secondo l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport il reparto difensivo, complici gli infortuni di Juan Cabal e Gleison Bremer sarà rinforzato, viste le assenze. Non va escluso un arrivo a centrocampo, soprattutto qualora si sacrificasse Nicolò Fagioli. Si lavorerà anche sul reparto offensivo dove c'è la necessità di arrivare ad un vice per Dusan Vlahovic.