Zirkzee Juve, la situazione

L'ingaggio disi attesta intorno ai 900mila euro, offrendo ai club interessati la possibilità di proporre uno stipendio più elevato senza sforare il budget o il tetto salariale. Tuttavia, è probabile che il suo prossimo contratto supererà il milione di euro, considerando il suo valore e le prestazioni future. Questo marginale aumento salariale potrebbe essere un elemento determinante per attrarre il talentuoso attaccante, con molte squadre pronte a investire di più per garantirsi i suoi servigi. La competizione potrebbe riscaldarsi ulteriormente nei prossimi giorni mentre si definiscono le trattative.Benché Zirkzee sia stato più volte accostato alla Juventus, al momento il club in pole per aggiudicarselo é il Milan. I bianconeri seguono sullo sfondo, ma senza dare l'impressione di voler affondare il colpo.