è al centro di una lunga trattativa tra, con l'olandese che desidera cambiare aria ma con una valutazione alta: 60 milioni. Nonostante il forte interesse iniziale della, l'affare è in standby. Il giocatore ha dimostrato di conoscere i patti, rifiutando una richiesta di trasferimento precedente da 47 milioni al Napoli. L'Atalanta vuole massimizzare la plusvalenza, escludendo contropartite come Huijsen e Rugani. Mentre la Juve spera in entrate da altre cessioni, il mercato Premier potrebbe offrire risorse economiche superiori. Il negoziato potrebbe prolungarsi fino a fine agosto, con il Liverpool già interessato. Lo riporta calciomercato.com.