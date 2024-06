Quando laha acquistato Giovannidala gennaio, si pensava che il giovane classe 2006 avrebbe giocato nella Primavera. Invece, il 17enne è stato subito inserito nella squadra di Andrea Pirlo, debuttando sia come subentrato che come titolare. Le sue prestazioni in Serie B hanno attirato l'interesse di club importanti come. La Sampdoria deve decidere il futuro di Leoni, attualmente in prestito con diritto di riscatto a 1,5 milioni. Probabilmente il club eserciterà questa opzione, valutando poi eventuali offerte, con il nuovo direttore sportivo Pietro Accardi a gestire le operazioni.