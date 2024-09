Juventus, i numeri del calciomercato

È stata una finestra trasferimenti estiva di grande lavoro per ladi Cristiano Giuntoli. Lo confermano i dati dell'annuale report Uefa, analizzati da Il Corriere dello Sport, secondo cui il club bianconero è sia nella top ten di quelli che hanno pagato tanto, tantissimo, sia in quella degli incassi relativi al calciomercato. La Vecchia Signora è al settimo posto con 165 milioni di euro spesi, mentre al decimo per quelli incassati, 107, con unÈ il dato peggiore fra chi ha operato molto sia in entrata che in uscita: per rendere l'idea - scrive il quotidiano - il secondo è quello del Chelsea con -55, poi l'Aston Villa con un -10 aiutato anche dagli scambi proprio con la stessa Juventus, cioè le valutazioni di Douglas Luiz, Enzo Barrenechea e Samuel Iling Junior (entrambi prestati sul finire della sessione) che hanno generato un -29 per le casse bianconere. Nella classifica di chi ha speso di più, appena dietro alla Juventus c'è ildi Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte, che nel dare-avere ha fatto anche peggio: il saldo è di -138.





