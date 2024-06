Calciomercato Juventus, la strategia

Hummels Juve, la situazione

Hummels Juve, la sua stagione

I numeri

Presenze: 39

Minuti: 2.841’

Gol: 4

Assist: 1

Partite perse per infortunio: 4

Serata di gala a Wembley: questa sera si chiude la stagione del grande calcio europeo e si chiude nel migliore dei modi, con la finale di. Da una parte i grandi favoriti delche hanno l’obiettivo di allargare ulteriormente la loro bacheca e aggiungere l’ennesima coppa dalle grandi orecchie. Dall’altra parte la grande sorpresa della competizione: il. I gialloneri puntano a continuare a stupire e salutare nel migliore dei modi una leggenda del club, MarcoMa a salutare Dortmund, a fine stagione, sarà un’altra colonna della squadra tedesca e protagonista di questa stagione: MatsAllargare la rosa, aumentare qualità ed esperienza nello spogliatoio, Ma, soprattutto, combinare competitività e sostenibilità. Queste le linee guida del mercato della Juventus che, per questo, continua a sondare con grande attenzione il mercato dei parametri zero e tra questi c’è Mats Hummels.Non è da escludere un tentativo in extremis del Borussia Dortmund ma, ad oggi, l’ipotesi più concreta è quella che Hummels possa liberarsi a parametro zero, alla scadenza del contratto. Secondo i media tedeschi, Hummels non avrebbe chiuso alla possibilità di un trasferimento in Italia e tra le squadre che osservano ci sarebbe anche la Juventus. Per questo, per i bianconeri, sarebbe un’opportunità di mercato.Come detto, al di là dell’anagrafe che dice 35 anni; Hummels è stato uno dei grandi protagonisti della stagione del Borussia Dortmund. Fondamentale, poi, la sua rete contro il Paris Saint-Germain al ritorno della semifinale di Champions League.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.