Milan, difensore centrale classe 1995 del PSG e della nazionale slovacca, resta una possibile opzione per la Juventus nel mercato di gennaio, anche se non una priorità. Secondo "Sportmediaset", l'alto ingaggio percepito dall'ex giocatore dell'Inter al PSG sta frenando l'interesse della Juve, nonostante il fatto che il difensore sia cedibile. La situazione potrebbe evolversi nelle prossime settimane, quando la Juventus valuterà meglio la possibilità di un trasferimento, anche in relazione alle condizioni economiche e alle esigenze della squadra.