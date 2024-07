Laspera di chiudere il colpo Jadonentro il 20 luglio, quando inizierà il ritiro in Germania a Herzogenaurach, nel quartier generale dell’Adidas, o al massimo entro la fine del mese, come riporta calciomercato.com.. Per raggiungere questo obiettivo, è necessaria un'apertura da parte del Manchester United al prestito oneroso con diritto di riscatto, che diventa obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi, supportata dalla volontà del giocatore. Attualmente, i Red Devils cercano un club disposto a spendere 40 milioni per il cartellino, ma nessuno si è ancora fatto avanti. Inoltre, c'è il problema dello stipendio: Sancho guadagna circa 10 milioni di euro netti, una cifra troppo alta per la Juventus, che avrebbe bisogno del contributo del Manchester United per coprire parte del salario.