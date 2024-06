Lasta valutando la cessione di Weston, il cui contratto scade nel 2025. Secondo la Gazzetta dello Sport, Monchi è interessato al giocatore, tuttavia non vorrebbe superare i 20 milioni di euro più bonus per l'americano. Tale cifra, al momento, non soddisfa le richieste della Continassa, che mira a ottenere almeno 25 milioni di euro più bonus, puntando anche fino a 30 milioni. Nonostante la distanza tra le valutazioni, c'è ancora tempo per trovare un accordo. Va ricordato che in passato la Juventus aveva tentato di prolungare il contratto di McKennie, ma senza successo.