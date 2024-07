sta per ottenere un centrocampo competitivo alla. Douglas Luiz è già ufficializzato, mentre Khephren Thuram dovrà ancora completare le visite mediche. Teunè l'ultimo tassello desiderato da Cristiano Giuntoli. La Juventus ha già raggiunto un accordo preliminare con Koopmeiners, escludendo altre destinazioni per il giocatore. Tuttavia, manca ancora l'accordo con l'Atalanta, che chiede 60 milioni di euro, mentre la Juventus ne offre circa 40. Per chiudere l'affare, la Juventus deve raccogliere fondi tramite cessioni, con giocatori come Federico Chiesa, Dean Huijsen, Arek Milik e Weston McKennie possibili partenti.