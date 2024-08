Le grandi manovre estive dellasono iniziate con cambiamenti nell'area tecnica. L'arrivo di Pietro Accardi come direttore sportivo ha escluso il rinnovo di Andrea Mancini, il cui contratto è scaduto il 30 giugno. Inizialmente si parlava di una possibile riconferma, ma l'incompatibilità tra le due figure è risultata evidente. Tuttosport conferma che le possibilità di permanenza di Mancini a Genova sono ormai sfumate, nonostante Accardi avesse considerato la possibilità di tenerlo come assistente. Intanto, la Sampdoria è interessata a Luis, giovane trequartista della, che ha impressionato in Serie C con 32 presenze, 2 gol e 6 assist.