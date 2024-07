Il calciomercato dellaprevede l’arrivo di un altro terzino. Tra i nomi di Joao Cancelo, Yan Couto e Ferdi Kadioglu, torna in auge Patrick. Il giovane classe 2004 del Lecce, rivelazione dello scorso campionato, interessa ai bianconeri che potrebbero proporre un’operazione in prestito. Tuttavia, come riportato da La Stampa, Corvino e il Lecce difficilmente lasceranno partire il loro gioiello senza un’offerta irrinunciabile. La Juventus dovrà quindi presentare una proposta convincente per assicurarsi il promettente difensore.