Danielè finito nel mirino di diverse big di Serie A, tra cui la, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport. L'ex trequartista del Milan, ora al Monza, sta mostrando ottime prestazioni e ha una clausola rescissoria tra i 12 e i 15 milioni di euro, a seconda che la trattativa avvenga in Italia o all'estero. Tuttavia, queste clausole non sono valide per il mercato di gennaio, e il Monza ha dichiarato di non essere intenzionato a ascoltare offerte durante la stagione in corso, puntando su Maldini per il prosieguo del campionato.