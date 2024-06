Secondo quanto riportato da Sky Sport,sarà chiamato a prendere decisioni cruciali riguardo alle uscite dei giocatori durante il mercato estivo. Il nuovo tecnico della Juventus dovrà valutare attentamente le situazioni di calciatori di spicco come Westone Federico, decidendo se confermarli o cederli. Un'altra questione importante che Motta dovrà affrontare riguarda il futuro di Matias. Il giovane talento potrebbe essere sacrificato per ottenere un significativo guadagno economico, utile per rinforzare la squadra. Thiago Motta dovrà quindi fare scelte strategiche per costruire una squadra competitiva per la prossima stagione.