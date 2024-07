Secondo Sky Sport, lasta cercando di fare cassa con alcune cessioni per arrivare a Teun. I nomi in uscita sono quelli di Soulè, Huijsen, De Sciglio, Rugani e Szczesny, con il portiere polacco che resta il sogno del Monza. L'Atalanta ha dichiarato di voler trattenere Koopmeiners, ma molto dipenderà dall'offerta che la Juventus presenterà e, soprattutto, dalla posizione del giocatore riguardo a un possibile trasferimento. La Juventus è quindi impegnata a bilanciare le uscite per finanziare l'acquisto del centrocampista olandese, cercando di soddisfare le richieste economiche dell'Atalanta.