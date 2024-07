Westonè un profilo molto gradito allae rappresenta un calciatore in uscita per la. Tuttavia, al momento non ci sono stati contatti diretti tra i club, e la pista di mercato non è così calda come potrebbe sembrare. La Fiorentina sta valutando diverse opzioni per rafforzare il proprio centrocampo, e McKennie potrebbe essere un acquisto strategico grazie alla sua versatilità e dinamismo. D'altro canto, la Juventus è aperta a cedere il giocatore per fare spazio a nuovi arrivi e rinnovare la squadra. Nonostante l'interesse reciproco, l'affare richiede ancora tempo e ulteriori negoziazioni per concretizzarsi.