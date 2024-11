Secondo Sky Sport, lacontinua a lavorare per assicurarsi, talentuoso classe 2003 del Benfica, puntando a chiudere l’operazione già nella sessione invernale di mercato. I contatti tra le parti sono già avviati, ma l’accordo definitivo non è ancora stato raggiunto. Cristiano Giuntoli e Jorge Mendes sono impegnati nelle trattative, valutando un possibile trasferimento a gennaio con la formula del prestito oneroso, simile a quella utilizzata per l’arrivo di Conceicao. La dirigenza bianconera vede in Silva un investimento importante per il futuro e sta cercando di anticipare la concorrenza per il giovane difensore portoghese.