, centrocampista dell', è molto richiesto sul mercato. Dopo una stagione brillante con 10 gol e 10 assist, è diventato un elemento chiave per Unai Emery, contribuendo alla qualificazione del club in Champions League. Juventus, Milan e Arsenal sono interessati al brasiliano classe '98. L'Arsenal, desideroso di rafforzare il centrocampo per competere con il Manchester City, deve però affrontare il prezzo di 50 milioni di sterline fissato dall'Aston Villa. La necessità del Villa di rispettare le regole finanziarie della Premier League entro il 30 giugno potrebbe offrire all'Arsenal l'opportunità di ottenere uno sconto. lo riporta il Sunday Mirror.