Pere laè intoccabile. Giuntoli è determinato a completare l'operazione per blindare il suo contratto fino al 2029. La Gazzetta rivela che, nonostante nella Juve attuale non esistano più incedibili, Yildiz rappresenta un'eccezione. Il club ha ribadito al Chelsea che il giovane talento turco non è in vendita, anche se i Blues non si sono ancora del tutto arresi. Questa fermezza dimostra quanto la Juventus creda nel valore e nel futuro di Yildiz, considerandolo una parte fondamentale del progetto a lungo termine della squadra.