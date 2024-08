Con Albertprossimo a trasferirsi alla, ilsta cercando un sostituto per rimpiazzare l'attaccante islandese. Secondo quanto riportato da La Repubblica di Genova, il club ligure ha mostrato interesse per Arek. Il Grifone vede in Milik un possibile rinforzo per compensare l'eventuale partenza di Gudmundsson. Il Genoa punta a un acquisto che possa garantire qualità e continuità in attacco, cercando di attutire l'impatto della perdita di un giocatore chiave come Gudmundsson, che sembra sempre più vicino a un trasferimento a Firenze.