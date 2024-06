Chiesa Juve, la situazione rinnovo

Chiesa Juve, le ultime

Chiesa Napoli, l’incognita Conte

Federico Chiesa riscalda i motori a Coverciano, in preparazione all'ormai imminente Europeo. Temperate piuttosto calde, però, si registrano anche per quel che riguarda il suo futuro. Il nodo rinnovo con la Juventus non è sciolto e, dunque, è chiaro che i club provino ad approcciarsi e che le voci di mercato impazzino. In particolare, c'è quella che lo vorrebbe vicino al Napoli a essere più rumorosa.Federico Chiesa ha un contratto con la Juventus in scadenza il 30 giugno 2025. Queste settimane, dunque, rappresentano uno spartiacque per il suo futuro. Rinnovare con i bianconeri – l'offerta è quella di un rinnovo ponte di un anno alle stesse cifre, circa 5 milioni netti a stagione -, oppure partire. Sì, perché in caso di fumata nera, la Juventus dovrebbe trovare un acquirente quest'estate per evitare che Chiesa lasci Torino a parametro zero. Il momento di monetizzare è questo.Sul fronte rinnovo non si registrano, ad oggi, particolari accelerate e, da considerare, c'è anche la posizione di Thiago Motta. Per quello che sarà il nuovo allenatore della Juventus, Federico Chiesa non è al momento tra gli imprescindibili. Certo, tutto può cambiare, soprattutto dopo aver visto da vicino, parlato e allenato il calciatore.In ogni caso, se non si accelera nemmeno si frena. Incontri con l'entourage di Chiesa ci sono stati e ce ne saranno. Si continuerà a parlare e trattare per provare a chiudere l'accordo.Come dicevamo, la voce di mercato che risuona più rumorosa nel bazar delle trattative estive è quella che vorrebbe un tentativo del Napoli per Federico Chiesa. Trattativa che, però, appare piuttosto difficile al momento. Non per questioni economiche: se i partenopei dovessero cedere Osimhen e Kvaratskhelia si ritroverebbero nelle casse ben più di un tesoretto con il quale convincere la Juventus a vendere.Questione di obiettivi e appeal. La Juventus giocherà 5 competizioni, il Napoli non giocherà in Europa. Solo una pesante incognita può ribaltare la bilancia in favore dei partenopei: Antonio Conte. L'allenatore ha un ottimo rapporto con il padre ed è tra i primi ammiratori del calciatore già dai tempi della Fiorentina. Poter giocare Champions League e Mondiale per Club è un qualcosa che ogni giocatore di alto livello sogna ma, certo, non si potrebbe restare impassibile di fronte ad una chiamata diretta del tecnico salentino. Difficile ma non impossibile: la traccia che porterebbe Chiesa al Napoli resta da monitorare.