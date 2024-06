Calciomercato Juventus: i nomi per gli esterni

Per unacon le ali servono gli esterni. Un assunto abbastanza scontato di per sé, che ha dovuto tenere a mente fin da subito Cristianonel riflettere sulla rosa da consegnare aper il suo 4-3-3 (4-2-3-1). Ora che l'italo-brasiliano è stato ufficializzato come nuovo allenatore bianconero, com'è la situazione sulle fasce bianconere? Più facile, paradossalmente, descrivere lo scenario dei potenziali colpi in entrata: i nomi sono sostanzialmente due, Masone il solito DomenicoCon l'inglese la Juve ha già raggiunto un accordo, ma resta da trovare un punto di incontro con il Manchester United che non arretra dalla propria richiesta di almeno 35-40 milioni di euro. Anche l'azzurro ha già dato il suo sì di massima ai bianconeri: rimane il nodo legato alle pretese del Sassuolo, che però con la retrocessione in Serie B non potrà di certo permettersi di sparare alto come ha sempre fatto negli ultimi anni. Molto, poi, dipenderà anche dalle uscite. E qui la situazione è tutta da definire, perché sono diversi in casa Juve gli esterni in bilico…