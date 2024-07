Un desiderio forte, un desiderio Real. Adriensogna di trasferirsi alla corte di Carlo Ancelotti al Real Madrid. Alcuni contatti preliminari sono già avvenuti, ma ogni decisione definitiva sarà presa solo dopo la conclusione dell'Europeo. Nonostante l'interesse di club come il Newcastle e il Liverpool, che hanno già manifestato il loro interesse per il centrocampista classe 1995, la preferenza di Rabiot rimane saldamente indirizzata verso il Real Madrid. Il fascino del prestigioso club spagnolo e la possibilità di lavorare con Ancelotti rappresentano una combinazione irresistibile per il giocatore, che vede in questa opportunità il coronamento di un sogno. Lo riporta calciomercato.com.