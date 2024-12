Secondo quanto riportato da Tuttosport, lacontinua a seguire con attenzione Joshua. L’attaccante olandese, spesso relegato in panchina al Manchester United, è al centro di discussioni sul proprio futuro. È previsto un incontro tra i Red Devils e l’agente Kia Joorabchian, che servirà a chiarire la situazione del giocatore. Se il club inglese dovesse aprire alla cessione, Cristiano Giuntoli sarebbe pronto a muoversi per portare Zirkzee a Torino. L’obiettivo è quello di regalare a Thiago Motta uno dei suoi pupilli, rafforzando così la rosa bianconera in vista della prossima stagione.