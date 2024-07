Secondo Sky Sport,sono due giocatori che potrebbero lasciare la Juventus. Questa settimana, si è tenuto un incontro tra il Bologna e chi rappresenta il difensore toscano Rugani, segno di un possibile trasferimento. Per quanto riguarda De Sciglio, ci sono interessamenti da club esteri, anche se non sono ancora stati definiti i dettagli. Entrambi i giocatori sono in cerca di nuove opportunità, e la Juventus è disposta a considerarne la cessione per alleggerire il bilancio e riorganizzare la rosa in vista della prossima stagione.