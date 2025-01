Renatoè stato offerto allaNei giorni scorsi il difensore portoghese è stato proposto a Cristiano Giuntoli, che ha mostrato interesse per il giocatore, memorizzando le condizioni dell’operazione. Veiga potrebbe essere un’opzione utile per la rosa bianconera grazie al suo piede mancino, caratteristica rara nell’attuale squadra. Un intermediario ha presentato il profilo del giocatore anche al Napoli, che sta valutando rinforzi per la difesa.Da Londra sono disponibili sia a un prestito secco sia a una cessione definitiva senza particolari vincoli. L’obiettivo principale è garantire al giocatore continuità in campo. Juventus e Napoli studiano l’affare.