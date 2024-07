ha avuto qualche giorno di vacanza extra e non è partito in ritiro con la. Questo è un ulteriore segnale che il centrocampista statunitense sia sul mercato, sebbene al momento non ci siano offerte concrete per lui. La sua assenza dal ritiro suggerisce che la Juventus potrebbe essere in attesa di potenziali acquirenti, ma per ora non è stato formalizzato alcun interesse specifico. La situazione rimane in evoluzione, con McKennie che attende di conoscere il suo futuro mentre la dirigenza bianconera cerca di trovare una soluzione adeguata.