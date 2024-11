Tra i nomi che emergono per l'attacco dellaa gennaio spicca anche Lorenzo, giovane talento torinese. Con il suo fisico imponente e una tecnica raffinata, Lucca rappresenta un profilo interessante per rinforzare il reparto offensivo bianconero. Attualmente in forza all’Udinese, potrebbe diventare oggetto di trattativa con la formula del prestito, opzione che la Juventus sta valutando seriamente. La sua capacità di adattarsi a diversi stili di gioco e la prospettiva di crescita lo rendono una soluzione ideale per le esigenze di, sempre alla ricerca di alternative di qualità per dare profondità alla squadra. Lo riporta Tuttosport.