Manuelnon era presente a Euro2024 e sarà disponibile per Thiago Motta dal 10 luglio. Dopo stagioni difficili, il centrocampista della Juventus punta al riscatto e alla riconquista della nazionale. Tuttavia, i numerosi movimenti del club a centrocampo potrebbero ridurre il suo ruolo da titolare. Locatelli ha un contratto fino al 2028 e non è sul mercato, sebbene il, guidato da Roberto De Zerbi, sia interessato, come riporta Tuttosport. La permanenza di Adrien Rabiot, in attesa di decidere il suo futuro con la Juventus, potrebbe ulteriormente limitare lo spazio per Locatelli, soprattutto con l'arrivo di Khephren Thuram.