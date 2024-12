L’edizione odierna di Tuttosport torna a parlare del futuro di Jakub, difensore polacco che fatica a trovare spazio nell’Arsenal di Arteta e da tempo è nel mirino dellaL’agente del giocatore ha già fatto sapere ai Gunners che Kiwior sarebbe favorevole a un trasferimento per rilanciarsi altrove. Tuttavia, la concorrenza non manca: il Napoli di Antonio Conte sembra pronto ad accelerare per portare l’ex Spezia in azzurro. La Juventus dovrà quindi muoversi con attenzione per non perdere l’occasione di rinforzare il reparto difensivo con un profilo giovane e di grande potenziale.