Laè costretta a rivedere i piani per il mercato di gennaio: non basterà più un solo difensore centrale, ma ne serviranno due, poiché l’infortunio di Cabal lo terrà fuori fino a fine stagione. Nei giorni scorsi, il club bianconero ha avuto un incontro con l’agente di Milan, aprendo uno spiraglio per il centrale slovacco. Skriniar, desideroso di lasciare il PSG a gennaio, rappresenta una concreta opportunità per rafforzare la difesa della Juventus, che potrebbe cogliere l’occasione per inserire esperienza e qualità nella rosa, indispensabili per affrontare la seconda metà della stagione. Lo riporta calciomercato.com.