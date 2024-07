Laha da tempo messo nel mirino Yan, laterale brasiliano classe 2002, particolarmente apprezzato dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Dopo una stagione positiva al Girona, Couto, che fa parte del City Group, è tornato sotto la gestione del Manchester City, con contratto in scadenza il 30 giugno 2025 e una clausola di rinnovo automatico. Tuttavia, il Borussia Dortmund ha recentemente avanzato un'offerta ufficiale di 25 milioni di euro per il terzino destro, mentre i Citizens chiedono 40 milioni. Al momento, entrambe le cifre sono fuori portata per la Juventus. Inoltre, Couto ha passaporto portoghese, quindi è tesserabile nonostante i limiti di extracomunitari. Lo riporta calciomercato.com.