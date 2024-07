In questo momento, Jean-Clairè l'obiettivo numero uno per il mercato della, superando anche Teun Koopmeiners. La dirigenza bianconera sta intensificando i contatti per trovare un accordo con il, proprietario del cartellino del difensore francese. Dal punto di vista del giocatore, la trattativa appare in discesa, con Todibo che sembra propenso ad accettare la destinazione torinese. La Juventus vede in Todibo il rinforzo ideale per la difesa, capace di portare qualità e solidità al reparto arretrato. Parallelamente, i contatti per Koopmeiners restano caldi, mentre tutte le attenzioni si concentrano sul difensore francese.